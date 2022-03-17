Политика

Чернигов находится на грани гуманитарной катастрофы

Владислав Атрошенко рассказал о ситуации в городе.

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Город Чернигов оказался на грани гуманитарной катастрофы из-за постоянных обстрелов со стороны рф. Об этом заявил городской голова Владислав Атрошенко.

Он рассказал, что уже несколько дней в городе нет тепла, электричества и воды. Также начались проблемы с продуктами и медикаментами, пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК-Украина.

Атрошенко рассказал, что в городе также может начаться еще одна проблема. Он отметил, что существует риск вспышки кишечных заболеваний, так как невозможно соблюдать санитарию, потому что в городе нет воды. Городской голова заявил, что разрушены почти все объекты инфраструктуры.

“За последние полтора суток значительно увеличилась интенсивность обстрелов врага изо всех видов оружия по жилому сектору. Именно по жилому сектору. Абсолютно никакой избирательности нет. Враг бьет откуда угодно, наугад по всему городу”, – добавил Атрошенко.

Ранее мы сообщали, что в Украине не осталось места, где нет военной угрозы.

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