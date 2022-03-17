Политика

Хоть кто-то: Литва просит ООН закрыть небо над Украиной

Первая страна пошла на такой шаг.

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Мы призываем ООН принять немедленные меры по закрытию неба над Украиной, чтобы остановить массовую гибель мирного населения. Такую резолюцию единогласно принял сейма Литвы, который является обращением к ООН.

Литовский Сейм в четверг призвал ООН принять немедленные меры, чтобы закрыть небо над Украиной для защиты ее гражданского населения. Соответствующее постановление было принято единогласно, пишет УРА-Информ.

«Мы обращаемся в ООН без намерения обострять ситуацию. Мы не призываем НАТО к тем или иным шагам, мы обращаемся к ООН с призывом принять немедленные меры по закрытию неба над Украиной, чтобы остановить массовые смертеи среди мирного населения”, – сказал Паулюс Саударгас, заместитель председателя Сейма, один из инициаторов принятия резолюции.

В документе литовские депутаты просят парламенты демократических стран, чтобы их страны «стремились к открытию гуманитарных коридоров на территории Украины, в первую очередь с использованием механизмов ООН или путем создания коалиции государств, которые желают и могут обеспечить» безопасность гражданского населения и защиты автоколонн от гуманитарной помощи.

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