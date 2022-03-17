Хоть кто-то: Литва просит ООН закрыть небо над Украиной

Первая страна пошла на такой шаг.
Мы призываем ООН принять немедленные меры по закрытию неба над Украиной, чтобы остановить массовую гибель мирного населения. Такую резолюцию единогласно принял сейма Литвы, который является обращением к ООН.
Литовский Сейм в четверг призвал ООН принять немедленные меры, чтобы закрыть небо над Украиной для защиты ее гражданского населения. Соответствующее постановление было принято единогласно, пишет УРА-Информ.
«Мы обращаемся в ООН без намерения обострять ситуацию. Мы не призываем НАТО к тем или иным шагам, мы обращаемся к ООН с призывом принять немедленные меры по закрытию неба над Украиной, чтобы остановить массовые смертеи среди мирного населения”, – сказал Паулюс Саударгас, заместитель председателя Сейма, один из инициаторов принятия резолюции.
В документе литовские депутаты просят парламенты демократических стран, чтобы их страны «стремились к открытию гуманитарных коридоров на территории Украины, в первую очередь с использованием механизмов ООН или путем создания коалиции государств, которые желают и могут обеспечить» безопасность гражданского населения и защиты автоколонн от гуманитарной помощи.
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