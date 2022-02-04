Путин принимает исчерпывающие меры безопасности, — Песков

Вокруг российского президента принимаются соответствующие меры предосторожности

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, почему Путин не соблюдает карантинные ограничения, и не носит маску. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Пескова.

Песков подчеркнул, что вокруг главы Кремля принимаются все соответствующие меры безопасности, а лица, которые вступают в контакт с президентом РФ, тестируются неоднократно.

«Президент в определенные моменты, особенно, когда это касается публичных выступлений, не надевает маску, однако это не значит, что не принимаются исчерпывающие меры безопасности», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что известный «командир» батальона НВФ «ДНР» «Спарта» Владимир Жога отреагировал в своих соцсетях на новость о том, что украинский боксер Владимир Кличко записался в киевский тербат. Боевик вызвал его на бой в донецкий аэропорт.