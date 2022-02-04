Политика

Путин принимает исчерпывающие меры безопасности, — Песков

Вокруг российского президента принимаются соответствующие меры предосторожности

Время чтения: 33 Секунд

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, почему Путин не соблюдает карантинные ограничения, и не носит маску. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Пескова.

Песков подчеркнул, что вокруг главы Кремля принимаются все соответствующие меры безопасности, а лица, которые вступают в контакт с президентом РФ, тестируются неоднократно.

«Президент в определенные моменты, особенно, когда это касается публичных выступлений, не надевает маску, однако это не значит, что не принимаются исчерпывающие меры безопасности», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что известный «командир» батальона НВФ «ДНР» «Спарта» Владимир Жога отреагировал в своих соцсетях на новость о том, что украинский боксер Владимир Кличко записался в киевский тербат. Боевик вызвал его на бой в донецкий аэропорт. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ахметов начал странно себя вести: Шарий обратил внимание, какую риторику начали каналы олигарха

Оппозиционный политик из партии «ППШ» и по совместительству блогер Анатолий Шарий сообщил о том, что представитель олигархических кланов государства Ринат Ахметов начал «проталкивать» в эфиры собственных СМИ особый нарратив насчет сегодняшней власти Украины.

«Наблюдается перепуг»: Резников рассказал о ситуации на Донбассе

За прошедшую неделю один раз был обстрелян населенный пункт — это Светлодарск и зафиксирован сброс гранаты с БПЛА в пункте пропуска «Гнутово»

«Жаловался на Киев и НАТО»: Путин и Джонсон провели телефонный разговор

Проведен достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса

Война на Донбассе завершится по особому сценарию: источник ОП раскрыл, о чем заговорили мировые лидеры

Инсайдер из Офиса Президента представил данные по кейсу ОРДЛО, которые несколько взбудоражили общественность. Власти разных стран начали делать противоречивые заявления, которые намекают на особенное разрешение войны.

«Для возвращения территорий»: в Кремле прокомментировали возможность нападения Украины на РФ

Песков предположил, что стратегия национальной безопасности Украины «прямо касается применения силы для возвращения территорий»

В Госдуме РФ нашли способ «легализованных» поставок оружия боевикам на Донбасс

Такой путь позволяет России выйти за ограничения, накладываемые «нормандским форматом»