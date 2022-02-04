Гороскоп на 5 февраля субботу для всех знаков Зодиака: что советует астролог

День будет благоприятный для новых начинаний.

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Об этой информации сообщил Kp.ua, передает Ura-inform.

Овен.

У Овнов в этот день, возможно, будут возникать всякого рода преграды и трудности на пути к намеченным целям. Астролог советует стараться сохранять оптимизм, так как черная полоса очень скоро закончится.

Телец.

Астролог советует Тельцам в этот день сделать все, что они могут, и довериться судьбе, так как вы не всесильны. И если в субботу вы никак не сможете повлиять на обстоятельства, то вам их останется только принять.

Близнецы.

Если в этот день Близнецы никак не смогут решить задачу, то астролог советует поискать другой способ ее решения. Тот, что не на поверхности и не так очевиден. Стоит попробовать добавить креатива своему мышлению.

Рак.

Астролог утверждает, что проблемы Раков в этот день не так уж будут и страшны, как они их воображают, просто они себя накрутили. Постарайтесь прекратить паниковать и выключить фантазию, и проблемы покажутся вам не настолько серьёзными.

Лев.

Астролог советует Львам в этот день не бояться высказывать собственное мнение и показывать себя недостаточно авторитетным. Ведь на самом деле вы имеете намного большее влияние на людей, чем вы думаете. Можете не сомневаться, к вам обязательно прислушаются.

Дева.

В этот день астролог советует Девам, прежде чем действовать, а главное, прежде чем демонстрировать их начинания другим, нужно тщательно подготовиться. Постарайтесь придумать железные аргументы, проработайте все возможные возражения, и только после этого можете рваться в бой.

Весы.

Весам астролог советует в этот день позвонить другу и договориться о встрече. Провести время с ним в разговорах за чашечкой кофе или чего-нибудь покрепче, поделиться проблемами, поддержать друг друга, если нужно.

Скорпион.

Скорпионам в этот день астролог рекомендует полагаться только на собственную интуицию, какие бы хорошие и логичные советы им не давали. Так же в субботу не стоить бояться рисковать, так как вы окажетесь лучше всех.

Стрелец.

В этот день в окружении Стрельцов можется оказаться не самый приятный человек. Астролог советует не делать из этого трагедию, а просто не обращать на данную особу внимания, так как в мире очень много глупых и бестактных людей.

Козерог.

Астролог предупреждает Козерогов, что в их окружении в этот день, похоже, заведётся «крыса». Данная особа будет заниматься плетением интриг за вашей спиной, а также вынашивать план как бы вас подставить. Так что постарайтесь в субботу всё время быть начеку.

Водолей.

Водолеи в этот день ощутят прилив уверенности в себе, желание быть лучше других. В субботу у вас проснется дух конкуренции, который будет лучшим спутником рабочего процесса.

Рыбы.

У Рыб в этот день возможны не состыковки и неопределенность. Но астролог уверяет, что потихоньку ситуация начнёт проясняться, а уверенность в себе расти. Цели станут более чёткими, так что можете, смело действовать.

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