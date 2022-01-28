Общество

Гиркин дал «тревожный» прогноз по войне на Донбассе

Каждый месяц промедления с началом боевых действий — делает шансы РФ на победу в неизбежной будущей войне все более и более призрачными

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ВСУ якобы продолжают готовиться к наступлению на оккупированном боевиками Донбассе, а Кремль ничего не делает для того чтобы поддержать «республики». При этом есть все поводы считать войну РФ и Украины неизбежной. Об этом сообщил экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин, передает УРА-Информ.

Год назад, как вспомнил Гиркин, Россия «отразила» военный кризис сбором всех боеспособных войск со всей страны к границе украинского государства.

«Теперь это помогает плохо (поможет или нет — узнаем в течение февраля, потом будет перерыв на весеннюю распутицу, хотя и она ничего не гарантирует полностью). Если сейчас «утрясется» и власти РФ облегченно аннулируют все лихорадочные приготовления — то кризис повторится через несколько месяцев. У США и НАТО — море ресурсов. А все ресурсы РФ уже задействованы практически без остатка и «набавить» в следующий раз не получится уже, наверное, ничего», — считает Гиркин.

В Москве в вопросе Донбасса, как подчеркнул Гиркин, уже с удовольствием сдались бы, но президент России Владимир Путин понимает, что «почетной капитуляции» не будет.

«Все теперь зависит от того — приняли-ли в Вашингтоне решение воевать (украми) „прямо сейчас“ или могут еще подождать и подготовиться (в том числе подготовить укру) получше. Скоро узнаем», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины утвердила законопроект № 6302. Он вносит изменения в закон о национальном сопротивлении.

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