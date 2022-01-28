Политика

Бойцам терробороны будут доступны ракетные комплексы

В случае полномасштабного вторжения бойцы терробороны будут вооружены «Стугной», «Стингерами» и «Джавелинами»

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Верховная Рада Украины утвердила законопроект № 6302. Он вносит изменения в закон о национальном сопротивлении. Об этом пишет УРА-Информ.

Отныне добровольческие отряды территориальной обороны Украины имеют право иметь на вооружении не только стрелковое оружие, охотничьи ружья и табельное. Теперь на вооружение поступит и противотанковые ракетные комплексы вкупе с ЗРК.

Это значит, что в случае полномасштабного вторжения на территорию Украины бойцы терробороны будут вооружены «Стугной», «Стингерами» и «Джавелинами».

«Да и агрессор больше призадумается, потому что поймет, что украинцы владеют достаточным количеством противотанковых средств для каждого „больного“, которому эти средства принимать просто необходимо», — отмечается в телеграм канале «Родной Боцман» .

Ранее сообщалось, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который известен своими скандальными заявлениями, поддержал идею поставок Россией современного российского оружия для защиты от атаки ВСУ на временно оккупированных территориях Донбасса.

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