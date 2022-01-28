Политика

Разговор Байдена с Зеленским: о чем говорили президенты

Разговор президентов длился около двух часов

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Президенты Украины И США Владимир Зеленский и Джозеф Байден провели телефонный разговор. Об этом Зеленский сообщил в Twitter, передает УРА-Информ.

«У меня был долгий телефонный разговор с Джо Байденом. Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали совместные действия на будущее», — сообщил Зеленский.

Разговор, как известно, длился около двух часов.

Ранее сообщалось, что ВСУ якобы продолжают готовиться к наступлению на оккупированном боевиками Донбассе, а Кремль ничего не делает для того чтобы поддержать «республики». При этом есть все поводы считать войну РФ и Украины неизбежной.

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