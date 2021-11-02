Общество

Глава ООС объяснил, почему ВСУ не отвечают на обстрелы боевиков на Донбассе

Нет целесообразности тратить боеприпасы

Время чтения: 46 Секунд

Украинские военные на оккупированном Донбассе действуют хладнокровно и никогда не поддаются панике. Именно из-за этого они отвечают не на все обстрелы пророссийских боевиков. Об этом заявил командующий Объединенными силами, генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает УРА-Информ.

«Почему ответа меньше? Потому что очень много идет выстрелов просто в никуда. То есть стреляют, чтобы стрелять», — отметил он.

Также он уточнил, что украинские военные не реагируют на провокации со стороны НВФ.

«Нет угрозы — нет целесообразности тратить боеприпасы. Также много ситуаций, когда враг специально провоцирующим огнем хочет заставить нас стрелять в ответ, чтобы подставить наших военных под огонь своих снайперов», — добавил Павлюк.

В зоне ООС командование контролирует ситуацию. Там понимают, какие обстрелы противника несут угрозу, а какие нет.

«Это полностью профессионализм наших военных, которые уже спокойно, хладнокровно реагируют на каждый обстрел, никогда не поддаются панике и отвечают реально когда это нужно», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что вооруженный конфликт на временно оккупированном украинском Донбассе будет продолжаться десятилетия. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

«Позору не оберемся»: Гиркин обратился к РФ с призывом по Донбассу

Гиркин выразил мнение, что РФ следует перебросить туда свои войска

Стало известно, какому политику украинцы доверяют больше всего: данные опроса

Социологической группой «Рейтинг» был проведен опрос среди украинского населения кому они более всего доверяют из политиков Украины. В данном опросе учувствовали 2500респондентов из разных областей Украины, кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Окончание войны на Донбассе: эксперт рассказал подробности

До этого времени нужно еще дожить

Стало известно, как Пушилин пришел к власти в «ДНР»

Часть кандидатов оказались откровенно не нужны

Гороскоп на среду 3 ноября для всех знаков Зодиака от Павла Глобы

В этот день следует обратить внимание на самые важные и главные задачи, все второстепенное отложить на другие дни

Забродский предупредил о новой опасности со стороны России на Донбассе

Использование ВСУ на Донбассе боевых беспилотников Bayraktar, «ни в коем случае никого ни к чему не спровоцирует»