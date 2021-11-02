Глава ООС объяснил, почему ВСУ не отвечают на обстрелы боевиков на Донбассе

Нет целесообразности тратить боеприпасы
Украинские военные на оккупированном Донбассе действуют хладнокровно и никогда не поддаются панике. Именно из-за этого они отвечают не на все обстрелы пророссийских боевиков. Об этом заявил командующий Объединенными силами, генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает УРА-Информ.
«Почему ответа меньше? Потому что очень много идет выстрелов просто в никуда. То есть стреляют, чтобы стрелять», — отметил он.
Также он уточнил, что украинские военные не реагируют на провокации со стороны НВФ.
«Нет угрозы — нет целесообразности тратить боеприпасы. Также много ситуаций, когда враг специально провоцирующим огнем хочет заставить нас стрелять в ответ, чтобы подставить наших военных под огонь своих снайперов», — добавил Павлюк.
В зоне ООС командование контролирует ситуацию. Там понимают, какие обстрелы противника несут угрозу, а какие нет.
«Это полностью профессионализм наших военных, которые уже спокойно, хладнокровно реагируют на каждый обстрел, никогда не поддаются панике и отвечают реально когда это нужно», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что вооруженный конфликт на временно оккупированном украинском Донбассе будет продолжаться десятилетия.
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