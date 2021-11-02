Зеленский и Байден обсудили ситуацию в ОРДЛО

Зеленский обсудил с американским лидером ситуацию на Донбассе

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Шестой президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Белого Дома Джо Байденом на полях климатического саммита в Глазго. Об этом сообщил глава государства в своем Twitter, передает УРА-Информ.

Украинский президент обсудил ситуацию на оккупированным Донбассе с лидером США.

«Во время разговора с президентом США в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине», — отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что вооруженный конфликт на временно оккупированном украинском Донбассе будет продолжаться десятилетия.