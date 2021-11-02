Политика

Зеленский и Байден обсудили ситуацию в ОРДЛО

Зеленский обсудил с американским лидером ситуацию на Донбассе

Время чтения: 23 Секунд

Шестой президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Белого Дома Джо Байденом на полях климатического саммита в Глазго. Об этом сообщил глава государства в своем Twitter, передает УРА-Информ.

Украинский президент обсудил ситуацию на оккупированным Донбассе с лидером США.

«Во время разговора с президентом США в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине», — отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что вооруженный конфликт на временно оккупированном украинском Донбассе будет продолжаться десятилетия. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Россия приняла новое решение по главам «Л/ДНР»: стало известно, что произойдёт

Паблками публикуются скриншоты распоряжения проекта а также приложения к уставу «Единой России», в который внесли изменения.

Свежий президентский рейтинг: тройка лидеров изменилась

Социологической группой «Рейтинг» был опубликован свежий президентский рейтинг, который проводился с двадцать первого по двадцать третье октября 2021 года. Опрос проводился среди населения Украины от восемнадцати лет и старше, кроме неподконтрольных Украине территорий Крыма и Донбасса.

В «СН» назвали причину ухода Тарана с поста министра обороны

В правительстве намерены провести кадровые ротации

Путин пригрозил Шестому флоту США в Черном море

USS Mount Whitney считается наиболее совершенным кораблем типа C4I

Важные слова Путина об Украине на Валдайском форуме, которые никто не заметил: Илларионов

Кремль возвращается к риторике десятилетней давности, заявил в одном из теле эфиров российский экономист, бывший советник Путина Андрей Илларионов.

Представители Украины и России повздорили на климатическом саммите ООН в Глазго

На двадцать шестую конференцию ООН, посвящённую изменениям климата, которая началась 31 октября в Глазго, уже прибыли более 20 000 человек из более двухсот мировых стран