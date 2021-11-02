Окончание войны на Донбассе: эксперт рассказал подробности

До этого времени нужно еще дожить

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Вооруженный конфликт на временно оккупированном украинском Донбассе будет продолжаться десятилетия. Об этом заявил украинский политический обозреватель Виталий Портников, передает УРА-Информ.

«Это война на десятилетия, этот военный конфликт низкой интенсивности будет продолжаться до тех пор, пока Путин будет президентом Российской Федерации. Мы — страна, которая будет находиться в войне по крайней мере еще 20−25 лет. Если, конечно, раньше не закончится президентство Путина», — отметил он.

Также он считает, что конфликт будет продолжаться до тех пор, пока у власти находиться Владимир Путин. Но при смене правительства РФ Украине также не стоит рассчитывать на резкое окончание войны на Донбассе. Однако, боевики могут перестать стрелять.

«Это уже будет успех. Однако до этого времени нужно еще дожить», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сейчас крайне высок риск использования со стороны России военно-воздушных сил на оккупированном украинском Донбассе.