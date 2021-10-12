Стали известны основные проблемы ОРДЛО и это не ковид и преступность: данные опроса

Одним из телеграмм-каналов ОРДЛО был проведён опрос среди жителей так называемых «республик» какие основные и важные проблемы их более всего беспокоят, а также влияют на них, исключая войну.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Данные опроса показали что ковид и преступная деятельность являются не самой важной проблемой для местных жителей так называемых «Л/ДНР».

Выезжающее население, и как следствие отсутствие кадрового потенциала признают одними из главных проблем 5% и 3% соответственно.

Проблемы в экономике беспокоят 6% жителей. Недовольство высокими ценами и низкими заработными планами высказали-15% участников опроса.

Далее 26% опрошенных недовольны действиями так называемых «властей». По их мнению отсутствие высококвалифицированных управленцев ведут «республики» в пропасть.

И самой основной и важной проблемой, по данным инициаторов опроса, для ОРДЛО было заявлено «отсутствие чёткой политической перспективы». Этот пункт набрал 33% .

И только три процента местного населения никаких проблем в так называемых «республиках» не видят.

Напомним, ранее сообщалось, Сколько реально должна стоить картошка: в ОРДО нашли картошку из Грузии с указанной закупочной ценой (фото).