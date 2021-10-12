Общество

На админгранице с оккупированным Крымом закрывают КПВВ «Чаплинка: названа дата

Такой документ опубликовал на сайте ОДА первый заместитель главы Херсонской областной городской администрации Андрей Шибаев.

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Об этой информации сообщил Censor, передает Ura-inform.

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Чаплинка», находящийся на админгранице Крыма и Херсонской области прекращает функционировать с девятнадцатого октября.

Ответственным за выполнения данного документа назначен заместитель главы ОДА Эдуард Науменко.

Ранее, седьмого июня 2021 года данный пункт пропуска временю прекратил работу из-за начала ремонтно-строительных работ, касающихся инфраструктуры КПВВ. Далее срок закрытия пункта пропуска не один раз продлевали.

В Херсонской ОДА планируется организация на КПВВ «Гончар», находящийся на админгранице оккупированного Крыма с материковой Украиной, автостанцию. Где планируют запустить транспортное сообщение по нескольким областным центрам Украины.

Напомним, ранее сообщалось, Выезд из «ЛНР» под запретом : «указ» так называемого «главаря «ЛНР» Леонида Пасечника от 9 октября.

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