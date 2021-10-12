Общество

Пандемия COVID-19: в Украине почти 12 000 заболевших за день

Заболело 227 медработников

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По состоянию на 12 октября на территории Украины было зафиксировано еще 11 996 новых подтвержденных случаев пневмонии нового поколения COVID-19. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

Известно, что за минувшие сутки были госпитализированы 2274 человека, скончались 352 жителя страны, а выздоровели — 5419 граждан.

При этом, всего с начала пандемии пневмонии нового типа в Украине заболело 2 562 085 жителей государства, выздоровели — 2 297 899 граждан, а скончались — 59 052 человек.

В ведомстве подчеркнули, что больше всего случаев за последние сутки было обнаружено в Харьковской области. Тут заразилось еще 1502 человека. Далее — Львовская (978 случаев), Днепровская (856 случаев), Запорожская (715 случаев) области.

Ранее сообщалось, что ситуацию с коронавирусом в ОРДЛО можно считать катастрофичной.

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