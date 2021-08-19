Windows 11 затруднит изменение браузера по умолчанию

В настоящее время практически каждый пользователь может самостоятельно выбрать веб-браузер, который он хочет использовать

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Все указывает на то, что в последней версии популярной системы Microsoft пользователям будет очень сложно установить браузер по умолчанию.

В настоящее время практически каждый пользователь может самостоятельно выбрать веб-браузер, который он хочет использовать. Чтобы установить его в качестве приложения по умолчанию, необходимо выбрать соответствующий параметр в Windows. Хотя задача до сих пор была по сути простой и не требовала больших усилий с нашей стороны, вскоре она может измениться, пишет УРА-Информ.

Все указывает на то, что Microsoft решила усложнить эту задачу в своей последней версии Windows. Windows 11 отобразит параметры для выбора браузера только один раз. Если по какой-то причине мы его опустим, нам придется копаться в настройках системы, чтобы найти его снова. Более того, это действие потребует множества изменений в способах обработки HTML, HTM, PDF, HTTP, XHTML и т. Д. Это означает, что пользователям придется пройти через множество шагов, чтобы их любимый браузер стал браузером по умолчанию.

Против изменений уже выступают многие производители браузеров, такие как Google и Opera. На данный момент неизвестно, по какому пути пойдет редмондский гигант.

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