Общество

В «ЛНР» стартуют масштабные «военные сборы»: кого призовут

«Сборы» пройдут в период с 23.08.2021 по 27.08.2021

Время чтения: 44 Секунд

В «ЛНР» пройдут так называемые «военные сборы», в которым примут участие тысяча «резервистов». Так называемый «глава ЛНР» Леонид Пасечник поручил их провести и организовать «народной милиции ЛНР».

Стало известно, что «сборы» пройдут в период с 23.08.2021 по 27.08.2021. При этом «глава ЛНР» постановил «призвать на военные сборы 1 000 человек из числа граждан, приписанных в состав резервных формирований, в народную милицию ЛНР» и привлечь к проведению «военных сборов 72 единицы транспортных средств для комплектования подразделений народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

В тоже время отмечается, что руководители предприятий должны сохранить рабочие мест и оплату труда работникам предприятий, призванным на «военные сборы».

Также «народной милиции» приказано обеспечить «соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра, использование средств защиты органов дыхания и перчаток» во время «военных сборов».

Ранее мы сообщали, что в ОРДО нереально вызвать скорую помощь.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Windows 11 затруднит изменение браузера по умолчанию

В настоящее время практически каждый пользователь может самостоятельно выбрать веб-браузер, который он хочет использовать

Сколько украинцев скучает по СССР — шокирующие результаты опроса

Треть украинцев сожалеют о распаде Советского Союза

В единственном курорте «ДНР» новая напасть: что произошло

В Седово новые проблемы

В «ЛНР» «раскрыли карты» и рассказали, чего хотят, чтобы вернуться в состав Украины

Родион Мирошник назвал ряд условий

В Украине такая ситуация, что кто-то кому-то наступит на ногу в троллейбусе и начнется Майдан — Москаль

Известный политик дал новый прогноз

Военный парад нужен Украине — эксперт отметил важный момент

Руслан Бортник поделился мнением о параде

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap