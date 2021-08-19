В «ЛНР» стартуют масштабные «военные сборы»: кого призовут

«Сборы» пройдут в период с 23.08.2021 по 27.08.2021

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В «ЛНР» пройдут так называемые «военные сборы», в которым примут участие тысяча «резервистов». Так называемый «глава ЛНР» Леонид Пасечник поручил их провести и организовать «народной милиции ЛНР».

Стало известно, что «сборы» пройдут в период с 23.08.2021 по 27.08.2021. При этом «глава ЛНР» постановил «призвать на военные сборы 1 000 человек из числа граждан, приписанных в состав резервных формирований, в народную милицию ЛНР» и привлечь к проведению «военных сборов 72 единицы транспортных средств для комплектования подразделений народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

В тоже время отмечается, что руководители предприятий должны сохранить рабочие мест и оплату труда работникам предприятий, призванным на «военные сборы».

Также «народной милиции» приказано обеспечить «соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра, использование средств защиты органов дыхания и перчаток» во время «военных сборов».

Ранее мы сообщали, что в ОРДО нереально вызвать скорую помощь.