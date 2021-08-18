Технологии

YouTube вносит важные изменения: что нужно знать пользователям

Изменится поиск видео

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Некоторое время назад популярная видеоплатформа получила функцию «главы», позволяющую легко находить интересные фрагменты видеоматериалов. Теперь похоже, что YouTube будет использовать его для поисковой системы.

Сайт планирует использовать маркеры глав и сделать их доступными в поисковой системе. Это значит, что при поиске конкретного слова мы не будем обречены смотреть весь материал. На странице автоматически отобразятся соответствующие главы, относящиеся к фрагменту. Это решение должно не только сэкономить наше время, но и улучшить позиционирование некоторых более длинных фильмов, пишет УРА-Информ.

Однако это еще не все изменения. YouTube также планирует предварительно просматривать результаты поиска в мобильном приложении. Это позволит вам увидеть небольшой кусок материала, прежде чем открывать его. Это решение хорошо известно по настольной версии сайта.

Интересно, что сама поисковая система также должна поддерживать большее количество языков, что позволяет более точно искать общий контент.

В настоящее время неизвестно, когда эти функции будут доставлены пользователям. Вероятно, это произойдет в следующем обновлении.

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