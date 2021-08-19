Политика

Неожиданный союз: Кличко и Разумков могут объединиться

Они могут пойти против Зеленского

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В последнее время у мэра Киева Виталия Кличко снова начались проблемы с Офисом президента Украины. Стороны обвиняют один одного в различных проблемах столицы, а также в том. Чтобы из ОП идет указ уничтожить политически Кличко.

В тоже время в связи с этой ситуацией может возникнуть некоторый тандем между двумя «врагами» Офиса президента. Так ранее о немилость к президенту Украины попал глава Парламента Дмитрий Разумков. Теперь источник сообщает, что Кличко и Разумков могут выступить единым фронтом против президента, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Наш источник в ОП рассказал, что между Кличко и Разумковым идут переговоры о совместном политическом проекте, цель которого выступить единым фронтом на президентских и парламентских выборах в Украине», — пишет паблик.

Источник добавляет, что на Банковой этот союз вызывает особые переживания, так как у мэра Киева хорошо развита партийная сетка, которой сможет воспользоваться спикер парламента в президентской кампании.

Ранее мы сообщали, что «Мост Кличко» был открыт после очередной реконструкции.

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