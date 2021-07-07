Жителей ОРДО пугают «Терминатором»: что происходит

Уникальное средство от «Вода Донбасса»

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После повышения тарифов на ЖКХ в ОРДО местных жителей начали пугать «Терминатором». Речь идет не о известном герое Арнольда Шварценеггера, а специальном аппарате.

Так местное «госпредприятие» «Вода Донбасса», решило усилить эффект, пригрозив должникам блокированием водоснабжения с помощью специального устройства под названием «Терминатор», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Так на домах жителей «ДНР» появилось сообщение от компании, что для отключения водоснабжения тем, кто не платит за воду, сотрудникам «Вода Донбасса» даже не придется заходить в квартиру. Все за них сделает уникальный аппарат.

«Терминатор», или как его еще называют — «таракан», пройдет через крышу или из подвала», — говорится в объявлении.

Местные жители мгновенно отреагировал на такую новость, заявив, что сначала нужно нормальные зарплаты, а потом уже что-то требовать.

«А теперь представим, что жилец оплатил свой долг. Как же тогда удалить из канализационной трубы эту „пробку“ и сколько это может стоить потребителю? Вот тебе и Hasta la vista, baby!», — пишет местный житель.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» пожаловались на требования Украины по открытию КПВВ.