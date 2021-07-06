Общество

В «ЛНР» пожаловались на требования Украины по открытию КПВВ

Работа гуманитарной подгруппы по вопросу открытия пунктов пропуска «не увенчалась успехом»

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Представители Украины на сегодняшнем заседании по гуманитарным вопросам Контактной группы по Донбассу «выдвинули новые требования» для открытия КПВВ в районе Золотого и Счастья. Об этом сообщила так называемый «представитель ЛНР» в подгруппе Ольга Кобцева, передает УРА-Информ.

«Требования и критерии работы пунктов пропуска ничем не отличаются от тех критериев, по которым работает пункт пропуска „Станица Луганская“ и пункты пропуска между Украиной и ДНР. Но почему-то для достижения договоренностей об открытии пунктов пропуска „Луганск-Счастье“ и „Первомайск-Золотое“ Украина выставила новые требования и ушла от наработанной практики», — отметила она.

Ранее сообщалось, что жители временно оккупированных территорий Донецкой области предупредили дончан, которые выезжают из ОРДЛО на личном транспортом средстве через КПВВ «Еленовка», об угрозе мошенничества со стороны представителей незаконных вооруженных формирований.

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