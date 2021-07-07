Папа Франциск после серьезной операции: стало известно, в каком он состоянии

Он продолжает лечение в больнице
Ватикан объявил, что после операции на толстой кишке, которую Папа Франциск перенес в воскресенье, он в порядке, а послеоперационное лечение проходит нормально. Там признались, что его состояние было тяжелым.
Директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни заявил, что Папа регулярно ест и что инфузионная терапия приостановлена, пишет УРА-Информ со ссылкой на итальянские СМИ.
«Окончательное гистопатологическое исследование подтвердило тяжелый стеноз дивертикула с признаками склерозирующего воспаления», — добавил он.
Представитель Ватикана подчеркнул: — Папа Франциск тронут многочисленными посланиями и любовью, которые он получил в эти дни, и выражает свою благодарность за близость и молитву.
Пост с благодарностью от Папы был размещен на официальном аккаунте Франциска в Твиттере.
«Спасибо всем за близость и молитвы», -написал Папа.
В понедельник Ватикан заявил, что Папа останется в клинике Джемелли около семи дней.
Ранее мы сообщали, что Папа Римский назвал фанатов соцсетей мертвыми внутри.