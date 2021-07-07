Общество

Жителям ОРДО обещают скидки на отдых в Крыму: что известно

Речь идет о следующем летнем сезоне 2022 года

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Уже в следующем году жители ОРДО могут рассчитывать на скидки на отдых в аннексированном Крыме. Такое заявление сделали местные «чиновники».

Так называемая «зам председателя Федерации профсоюзов ДНР» Елена Молчанова сообщила, что «федерация независимых профсоюзов» Крыма со следующего года может предоставить жителям «ДНР» систему скидок на путевки в пансионаты, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Местная «чиновница» заявила, что данный вопрос поднимался 24 июня на встрече представителей двух так называемых «федераций» в аннексированном Симферополе.

«Надеюсь, что на основании этого соглашения мы будем пользоваться скидками, которые действуют в Крыму для членов профсоюза, как нам и пообещали. На полуострове существует ряд пансионатов, которые предоставляют такие скидки. В следующем году мы рассмотрим их программу, и я надеюсь, что члены наших профсоюзов поедут на отдых в Крым со скидкой», — заявила Молчанова.

При этом она не рассказала, о каких именно скидках может идти речь и как именно их можно будет получить в следующем году.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» пожаловались на требования Украины по открытию КПВВ.

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