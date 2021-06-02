Общество

В «ГАИ ДНР» обратились с предупреждением к жителям ОРДО

Водителей призвали быть более осторожными на перекрестках и пешеходных переходах.

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В «ГАИ ДНР» призвали жителей ОРДО быть осторожными на дорогах во время сильного дождя, который ожидается на территории оккупированной территории. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на «пресс-службу министерства внутренних дел республики».

«По прогнозам синоптиков, сегодня и в ближайшие дни на территории ОРДО ожидается интенсивное выпадение осадков в виде дождя, что может стать причиной осложнения дорожной обстановки. Снижение видимости и ухудшение сцепления шин с дорожным покрытием могут стать причиной ДТП», — отметили там.

В «ведомстве» посоветовали водителям транспортных средств соблюдать дистанцию. Также водителей призвали быть более осторожными на перекрестках и пешеходных переходах.

Ранее сообщалось, что в Украине были расширены функции камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. 

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