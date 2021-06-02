Общество

Полностью привиты от COVID-19 более 130 тыс. украинцев

Больше всего за сутки иммунизировано жителей Киева

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На территории Украины за минувшие сутки вакцинировано 18 884 граждан. Одну дозу вакцины получили 15 858 человек, а полностью иммунизированы от пневмонии 3 026 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, передает УРА-Информ.

Всего с начала прививочной кампании на территории государства было привито 1 047 896 человек. Получили оду дозу препарата — 1 047 894 человек, а две дозы — 132 508 человек. Известно, что было проведено 1 180 402 прививки.

Стоит отметить, что по состоянию на второе июня в лист ожидания вакцинации от пневмонии нового поколения записались 620 024 человека.

При этом, наибольшее количество иммунизированных жителей Киева (1 625) и Днепропетровщины (3 456). Меньше всего иммунизировано в Луганской (34) и Черновицкой (40) областях.

Ранее сообщалось, что на территории Украины официально подтверждено еще 2205 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового поколения.

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