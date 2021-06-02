Политика

НАТО поставит Украине оружие «под прикрытием учений», — Минобороны России

Российское Минобороны будет детально отслеживать ход подготовки и проведения учений стран НАТО

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В Минобороны Российской Федерации считают, что во время учений НАТО украинским военным перебросят оружие стран Североатлантического альянса для использование против российских войск. Об этом заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, передает УРА-Информ.

«Именно туда под прикрытием проведения учений планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для войск. В дальнейшем все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям с подконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях», — отметил представитель Минобороны РФ.

Также он подчеркнул, что российское Минобороны будет детально отслеживать ход подготовки и проведения учений стран НАТО.

Ранее сообщалось, что Украина в последнее время регулярно заявляет о том, что намерена вступить в НАТО. Однако для такого исхода нашей стране необходимо преодолеть несколько важных проблем.

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