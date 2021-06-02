Украина может построить новый нефтеперерабатывающий завод: что известно

Кирилл Тимошенко о ситуации с битумом

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Украина может инвестировать средства в создание нового нефтеперерабатывающего завода. Такое заявление сделал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он заявил, что государство готово включить в этот проект для того, чтобы получать битум, который используют в строительстве дорог, пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

«В объеме импорта битума в Украине Беларусь действительно лидирует, просто потому, что дешевле его логистика. Есть также украинский битум — Кременчугский, но объемов его не хватает, хотя завод и работает на полную мощность. Кроме того, по нему есть вопросы качества, зависящие от используемой нефти, но, в принципе, оно сейчас на уровне», — отметил Тимошенко.

Он добавил, что если начнутся проблемы с поставками битума из Беларуси, то уже проработаны запасные варианты поставок из других стран.

«Кроме того, у нас есть идея относительно собственного НПЗ по переработке нефти. Битум не получается напрямую из нефти. Это производное от производства топлива, и нам нужно понять, какую и откуда нефть перерабатывать. Если мы хотим полный комплекс, то нужна украинская нефть, и с ней мы будем производить украинское топливо — гудрон, а из него свой битум. Это большая инвестиция», — добавил Тимошенко.

Ранее мы сообщали, что Беларусь приостановила поставки бензина в Украину.