Экономика

Беларусь приостановила поставки бензина в Украину: водителей ждут проблемы

Проблема с поставкой А-95

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Беларусь весьма неожиданно приостановила поставку бензина А-95 в Украину. Такой новостью на своей странице поделился директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

«Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации – закрыть поставку бензина А-95 в Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, еще один сигнал нам, третий за эту весну», – написал эксперт, отмечает УРА-Информ со ссылкой на ГОРДОН.

Он отметил, что на данный момент переговоры по поставе бензина еще продолжаются. В тоже время источник отмечает, что А-92 поставляется без проблем.

Эксперты консалтинговой группы «А-95» считают, что в случае прекращения поставок бензина А-95 из Беларуси на рынке Украины может образоваться дефицит.

«Нехватка 50% поставок не может пройти для рынка бесследно. Частично можно перекрыться за счет Литвы, но маловероятно, что завод сможет поставить больше 10-15 тыс. тонн. Можно импортировать по морю, но таких поставок давно никто не делал, неизвестна техническая возможность оперативно принять и выгрузить такой объем», – заявил Куюн.

Ранее мы сообщали, что с первого июля возрастут тарифы на электричество.

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