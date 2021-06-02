ВОЗ одобрила китайскую вакцину Sinovac, которую используют в Украине

ВОЗ наконец-то одобрила Sinovac

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Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину COVID-19, разработанную китайским концерном Sinovac для экстренного применения. Это второй китайский продукт зеленого света от ВОЗ.

Кризисное одобрение ВОЗ является сигналом для офисов в отдельных странах относительно эффективности и безопасности вакцины, пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Зеленый свет от ВОЗ также позволяет Sinovac участвовать в программе COVAX, которая поставляет вакцины в бедные страны и теперь сталкивается с ограничениями поставок в результате приостановки экспорта препаратов из Индии.

Независимая группа экспертов рекомендовала использовать вакцину Sinovac людям в возрасте 18 лет и старше. Верхнего возрастного ограничения нет. Для вакцинации требуется две дозы с интервалом от двух до четырех недель.

Вакцина Sinovacu прошла клинические испытания в нескольких странах, и ее эффективность в предотвращении COVID-19 в этих исследованиях варьировала от 50,7 до 83,5%. Этот препарат широко используется в материковом Китае, а миллионы доз были отправлены за границу, в том числе и Украину.

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