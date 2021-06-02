Политика

Вступление Украины в НАТО — эксперт назвал главную проблему

Михаил Самусь о главной проблеме

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Украина в последнее время регулярно заявляет о том, что намерена вступить в НАТО. Однако для такого исхода нашей стране необходимо преодолеть несколько важных проблем.

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь назвал главную проблему для Украины. Он считает, что проблемой является проблемой является пятая статья Североатлантического договора (нападение на любое из государств — членов Альянса рассматривается как нападение на них всех, — ред.). Он считает, что «старой Европы», вроде Германии, Франции, Нидерландов и тому подобное, в принципе рассматривают конфликт между Украиной и РФ как региональный, пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

«И по их логике, вступление Украины, как и Грузии в Альянс снизит уровень общей стабильности и защищенности НАТО, потому что увеличит степень военной угрозы со стороны РФ», — отметил он.

В тоже время предоставление ПДЧ не требует от НАТО никаких ресурсов, никакой ответственности, не имеет никаких последствий для НАТО.

Ранее мы сообщали, что Кулеба рассказал на какую поддержку рассчитывает Украина от стран НАТО.

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