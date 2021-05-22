Общество

В Украину пришли дожди с грозами: где ждать ухудшения погоды

На востоке +11+14

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В субботу, 22 мая, на большей части территории украинского государства ожидается солнце и тепло. Однако, на западе страны ожидаются дожди и грозы. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.

Известно, что дожди с грозами ожидаются в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Луцкой, Тернопольской и Ровенской областях. Во всех остальных регионах украинского государства ожидается сухая и теплая погода.

«Температура воздуха днем в западных и северных областях составит +20+23 градуса, ночью +7+10, в Сумской области +6+8. В центральных, восточных и южных регионах днем столбики термометров покажут +22+25 градусов, ночью в центре +8+10, на юге +9+11, на востоке +11+14», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что парк возле стадиона «Донбасс Арена» в Донецке ранее называли одним из самых красивых мест города. Однако при так называемой «ДНР» ситуация явно ухудшилась.

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