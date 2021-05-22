Экономика

«Северный поток-2»: США ввели новые санкции

Всего под новые санкции США попали 13 судов

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Правительство Соединенных Штатов Америки ввело очередные санкции против российских кампаний, а также судов по российскому газопроводу «Северный поток-2». Стоит отметить, что всего под новые санкции США попали 13 судов. Об этом сообщили в Минфине США, передает УРА-Информ.

Известно, что в новый список санкций попали «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд», а также 13 российских судов, которые участвуют в реализации российского газопровода.

Ранее сообщалось, что пророссийский политик, лидер ОПЗЖ Виктора Медведчук рассказал, кто его уполномочил вести переговоры с так называемыми «ЛНР» и «ДНР». 

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