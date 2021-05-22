Экономика

«Надо разобраться»: в России отреагировали на санкции США

В Кремле считают, что необходимо разобраться в сложившейся ситуации

Время чтения: 38 Секунд

В правительстве Российской Федерации прокомментировали новые экономические санкции, которые были введены США против компаний и 13 судов в российском проекте «Северный поток-2». В Кремле считают, что необходимо разобраться в сложившейся ситуации. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на «Интерфакс»,

«Надо разобраться. У коллег все как всегда. Говорят об одном, делают другое», — сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Такой комментарий пресс-секретарь российского президента дал, отвечая на вопрос, будет ли этот шаг Белого дома учтен в Кремле при выработке решения о возможной встрече президентов Российской Федерации и США.

Ранее сообщалось, что правительство Соединенных Штатов Америки ввело очередные санкции против российских кампаний, а также судов по российскому газопроводу «Северный поток-2». Стоит отметить, что всего под новые санкции США попали 13 судов. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Санкции от Зеленского: они усложняют встречу президентов РФ и Украины

Такие действия расходятся с подготовкой предстоящей встречи

«Северный поток-2»: США ввели новые санкции

Всего под новые санкции США попали 13 судов

Как дистрибьютор помогает развивать бизнес

Задача розничного продавца продуктов питания – предоставлять потребителям нужные товары в нужном месте.

Пенсии в Украине: в Минсоцполитики объяснили, кому ждать повышения выплат

Кабмин рассмотрит постановление о повышении пенсий

Это не требует затрат: Украина передала США список потребностей ВСУ

Некоторые позиции из этого списка выполнить легче, другие труднее

Бухгалтерские услуги от Фингуру — качественно и в срок

Любая современная компания нуждается в услугах квалифицированного бухгалтера.

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap