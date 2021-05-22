«Надо разобраться»: в России отреагировали на санкции США

В Кремле считают, что необходимо разобраться в сложившейся ситуации

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В правительстве Российской Федерации прокомментировали новые экономические санкции, которые были введены США против компаний и 13 судов в российском проекте «Северный поток-2». В Кремле считают, что необходимо разобраться в сложившейся ситуации. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на «Интерфакс»,

«Надо разобраться. У коллег все как всегда. Говорят об одном, делают другое», — сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Такой комментарий пресс-секретарь российского президента дал, отвечая на вопрос, будет ли этот шаг Белого дома учтен в Кремле при выработке решения о возможной встрече президентов Российской Федерации и США.

Ранее сообщалось, что правительство Соединенных Штатов Америки ввело очередные санкции против российских кампаний, а также судов по российскому газопроводу «Северный поток-2». Стоит отметить, что всего под новые санкции США попали 13 судов.