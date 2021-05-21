Общество

Некогда красивейшее место в Донецке превратилось в заросшую свалку (ФОТО)

Ситуация очень печальная

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Парк возле стадиона «Донбасс Арена» в Донецке ранее называли одним из самых красивых мест города. Однако при так называемой «ДНР» ситуация явно ухудшилась.

Проект «Радио Свобода» «Донбасс. Реалии» опубликовал фото возле стадиона – парковой зоны. Там можно увидеть, что за объектом никто не следит. Также там полно мусора, который никто не убирает, пишет УРА-Информ.

Один из местных жителей так прокомментировал ситуацию с парком возле стадиона «Донбасс Арена»: «Некогда красивейшее место в Донецке превратилось в заросшую свалку. 12 лет назад, словно капли водопада, стекались именно в это место люди из разных стран Европы, чтобы посмотреть на матчи престижнейшего футбольного евротурнира. Теперь это „призраки из прошлого“. И каждый раз, приезжая на „Донбасс Арену“ становится так больно и обидно, что наше „сердце“ практически больше не бьется».

Ранее мы сообщали, что сегодня утром, 21 мая, жители Донецка проснулись от сильных взрывов.

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