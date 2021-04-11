Общество Политика

Путин не отдаст власть, он будет будет крепко держаться за свое кресло, — российский правозащитник

Передача власти по наследству дочери крайне маловероятна

Время чтения: 1 Мин. , 13 Секунд

Дочь президента РФ Владимира Путина Екатерина Тихонова, вряд ли сможет занять президентский пост. Так как Путин не намерен его оставлять. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал российский правозащитник Николай Полозов, передает УРА-Информ.

«На мой взгляд, передача власти по наследству дочери крайне маловероятна. Скорее всего будут подыскивать какую-то фигуру преемника, который будет выглядеть как консенсус внутри элит, и даст гарантии тем, кто будет уходить вместе с Путиным», — отметил он.

Полозов добавил, что сейчас нет никаких оснований полагать, что власть Кремля сменится ближайшее время.

«Мы не видели медицинской карты Путина, но для меня очевидно одно: что даже в полубессознательном состоянии этот человек все равно будет руками и ногами держаться за свое кресло, и просто так он никуда не уйдет», — заявил Полозов, когда комментировал ситуацию вокруг слухов о болезни Путина.

Также правозащитник прокомментировал и передачу власти дочери Путина.

«Прежде всего, речь идет о гарантиях безопасности уходящему лидеру и тем членам российской элиты, которые с ним непосредственно связаны. Например, Ковальчуки, Ротенберги и так далее», — уточнил правозащитник.

Помимо этого, эксперт напомнил, каким образом сам Путин оказался у власти.

«Он был региональным чиновником, который волею судеб оказался на самой вершине иерархии в РФ. Я не исключаю, что подобный подбор кандидатов осуществляется и сейчас. Однако ничто не указывает, что какие-то изменения могут произойти в ближайшее время», — подчеркнул Полозов.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин так просто не отдаст свою власть и будет держаться за нее до последнего. Такое заявление сделал оппозиционер Леонид Гозман.

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