Пандемия COVID-19: в Украине снизилась смертность

Число умерших снижается пятый день подряд
За прошедший день на территории Украины было официально подтверждено 12 112 новых случаев коронавирусной пневмонии нового поколения. При этом, скончались от инфекции 235 граждан страны, 5 034 человек выздоровели. Об этом сообщили в пресс-служба Минздрава Украины, передает УРА-Информ.
Стоит отметить, что в медучрежденя были доставлены 4 694 человек. В Украине за прошедшие сутки провели 72 551 тестирований. Из них методом ПЦР — 34461, методом ИФА — 8379, в то же время исследований экспресс-тестами на антиген было проведено 29711 тестирований.
Среди новых заболевших за прошедший день 524 ребенка и 181 сотрудника медицины.
При этом, наибольшее количество новых инфицированных пневмонией нового типа в сутки в Харьковской (1374), Днепропетровской (1333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.
Всего с начала пандемии на территории украинского государства заболело 1 853 249 граждан. При этом, выздоровели 1 410 860украинцев, скончались от недуга 37 014 граждан страны.
Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения Украины ожидают первые поставки долгожданной вакцины Pfizer уже на следующей неделе.