Пандемия COVID-19: в Украине снизилась смертность

Число умерших снижается пятый день подряд

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За прошедший день на территории Украины было официально подтверждено 12 112 новых случаев коронавирусной пневмонии нового поколения. При этом, скончались от инфекции 235 граждан страны, 5 034 человек выздоровели. Об этом сообщили в пресс-служба Минздрава Украины, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что в медучрежденя были доставлены 4 694 человек. В Украине за прошедшие сутки провели 72 551 тестирований. Из них методом ПЦР — 34461, методом ИФА — 8379, в то же время исследований экспресс-тестами на антиген было проведено 29711 тестирований.

Среди новых заболевших за прошедший день 524 ребенка и 181 сотрудника медицины.

При этом, наибольшее количество новых инфицированных пневмонией нового типа в сутки в Харьковской (1374), Днепропетровской (1333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.

Всего с начала пандемии на территории украинского государства заболело 1 853 249 граждан. При этом, выздоровели 1 410 860украинцев, скончались от недуга 37 014 граждан страны.

Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения Украины ожидают первые поставки долгожданной вакцины Pfizer уже на следующей неделе.