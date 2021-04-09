Есть два варианта: эксперт рассказал, как Путин может отдать власть в РФ

Леонид Гозман о ситуации в Кремле

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Президент Российской Федерации Владимир Путин так просто не отдаст свою власть и будет держаться за нее до последнего. Такое заявление сделал оппозиционер Леонид Гозман.

Российский политик заявил, что Путин будет находиться при власти ещё очень долго. Он считает, что нет смысла прогнозировать, когда тот уйдет, ведь самостоятельно он этого не сделает. Эксперт предполагает, что заставить Путина уйти со своей должности могут только два варианта развития событий – состояние здоровья и дворцовый переворот, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Путин будет президентом, пока сможет вставать с постели считает эксперт. Гозман добавил, что Путин сможем баллотироваться на пост президента и после 2036 года, так как надет снова способ обойти Конституцию России.

«Сменить власть с помощью демократических выборов мы также не сможем. Потому своего проигрыша они не признают. Разве что поможет дворцовый переворот, вероятность которого растет с каждым днем», — заявил эксперт.

Ранее мы сообщали, что Путин «боится» открыто нападать на Украину.