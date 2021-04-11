Общество

«Чиновники» начали вывозить ценные вещи, — СМИ ОРДЛО

В оккупированном Луганске многие готовятся к возможному обострению военного конфликта

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«Чиновники» на временно оккупированных территориях Луганской области, якобы начали вывозить ценные вещи. Об этом рассказал Телеграм-канал «Донбасский кейс», передает УРА-Информ.

В оккупированном Луганске многие готовятся к возможному обострению военного конфликта, соответственно, чиновники вывозят вещи в преддверии большой войны.

«Ходят слухи, что „чиновники“ „ЛНР“ начали потихоньку вывозить за пределы процветающей „республики“ ценные вещи. Не отдавать же нажитое непосильным трудом врагам», — пишет ресурс.

«Власть» республики уже начала готовить себе запасной аэродром для бегства в случае наступления ВСУ, а это тревожный звоночек для жителей «республики».

«Во-первых, они знают больше, чем мы, рядовые граждане. И если начали вывозить материальные ценности — угроза действительно реальна», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что полноценная реинтеграция временно оккупированных территорий Донбасса после их освобождения продлится примерно 25 лет. 

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