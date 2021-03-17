Новый локдаун в Украине: все может произойти до конца недели

Все может решиться уже в ближайшее время

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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Украине одна из худших не только в Европе, но и в мире. Так Украина входит стабильно в топ-10 по новых случаях ковида за 24 часа во всем мире.

В связи с тяжелой ситуацией эксперты и чиновники начали говорить о том, чтобы снова ввести жесткие правила карантина в стране. Врач-инфекционист Федор Лапий поделился своим мнение о ситуации. Он отметил высокий уровне госпитализации пациентов с коронавирусом. Он выступает за введение локдауна. Эксперт считает, что именно жесткие ограничения смогут улучшить ситуация с распространением ковида, пишет УРА-Информ со ссылкой на ТК 24.

Эксперт предполагает, что следующая неделя может стать решающей в этом вопросе. Федор Лапий считает, что локдаун в Украине могут ввести уже в ближайшее время.

«Возможно, до конца недели решение будет принято», — спрогнозировал специалист.

Ранее мы сообщали, что в Украине за последние сутки была зафиксировано рекордное количество госпитализаций. Также зафиксировано почти 300 смертей от ковида.