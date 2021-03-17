Первый человек в Украине полностью прошел курс вакцинации от коронавируса

За последние сутки на территории Украины еще 9840 человек привились от COVID-19

Время чтения: 36 Секунд

В среду, 17 марта, Министерство охраны здоровья Украины сообщило о первом граждане государства, который получил повторную прививку от пневмонии нового типа Covid-19. Об этом пишет УРА-Информ.

В Министерстве отметили, что по состоянию на сегодня повторный укол препарату сделали лишь одному человеку.

Выходит, что первый украинец полностью вакцинировался от коронавирусной инфекции нового поколения.

Стоит отметить, что за последние сутки на территории Украины еще 9840 человек привились от COVID-19. Всего от начала кампании вакцинации населения препарат получили 71 923 человек.

Ранее сообщалось, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Украине одна из худших не только в Европе, но и в мире. Так Украина входит стабильно в топ-10 по новых случаях ковида за 24 часа во всем мире.