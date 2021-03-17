Сначала Apple, теперь Google: большое изменение в Play Store

Речь о комиссии разработчиков

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Виртуальные магазины App Store и Google Play с самого начала своего существования собирали с издателей игр и приложений 30% комиссию за продажу цифровых товаров. Ставка, которая была рыночным стандартом более десяти лет, в последние месяцы подвергалась критике со стороны издателей и регулирующих органов.

Apple недавно поддалась давлению и 1 января снизила комиссию с 30 до 15 процентов разработчиков, которые приносят доход менее миллиона долларов в год. Теперь Google сделал то же самое, пишет УРА-Информ со ссылкой на WP.

Google Play также снижает комиссию до 15%, но не всем Как и в случае с App Store, издатели могут рассчитывать на более низкую ставку, пока их доход не превысит миллиона долларов в год. Разработчики, генерирующие более высокие суммы, все равно будут отдавать Google 30 процентов.

Google утверждает, что изменения коснутся до 99 процентов разработчиков приложений. Изменения должны быть внесены 1 июля, то есть ровно через шесть месяцев после выхода в App Store.

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