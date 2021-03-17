Технологии

Сначала Apple, теперь Google: большое изменение в Play Store

Речь о комиссии разработчиков

Время чтения: 49 Секунд

Виртуальные магазины App Store и Google Play с самого начала своего существования собирали с издателей игр и приложений 30% комиссию за продажу цифровых товаров. Ставка, которая была рыночным стандартом более десяти лет, в последние месяцы подвергалась критике со стороны издателей и регулирующих органов.

Apple недавно поддалась давлению и 1 января снизила комиссию с 30 до 15 процентов разработчиков, которые приносят доход менее миллиона долларов в год. Теперь Google сделал то же самое, пишет УРА-Информ со ссылкой на WP.

Google Play также  снижает комиссию до 15%, но не всем Как и в случае с App Store, издатели могут рассчитывать на более низкую ставку, пока их доход не превысит миллиона долларов в год. Разработчики, генерирующие более высокие суммы, все равно будут отдавать Google 30 процентов.

Google утверждает, что изменения коснутся до 99 процентов разработчиков приложений. Изменения должны быть внесены 1 июля, то есть ровно через шесть месяцев после выхода в App Store.

Ранее мы сообщали, что Starlink могут использовать в военных целях.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Сколько стоит монтаж видеонаблюдения?

Системы видеонаблюдения — это эффективный и в наше время доступный каждому способ повысить безопасность любого объекта. Также установленные камеры позволяют на расстоянии осуществлять контроль за...

Не только для интернета: Starlink могут использовать в военных целях

Речь идет о передаче данных напрямую между тактическими самолетами

Поломка компрессора холодильника: как исправить проблему

Одна из распространенных неисправностей холодильников - это проблемы с компрессором. Кажется, что агрегат работает, свет в холодильнике горит, но он так и не запускается. В...

Дизельные мотопомпы: главные преимущества

Мотопомпа - комплект, состоящий из крыльчатого насоса и двигателя внутреннего сгорания. Мотопомпы используются для перекачивания чистых жидкостей и жидкостей, загрязненных песком, шламом и другими примесями....

Какой теплый пол лучше выбрать под плитку?

Керамическая плитка давно используется человечеством в качестве долговечного и эстетически привлекательного напольного покрытия. Отлично сочетается такой материал и с электрическим теплым полом. Плитка прекрасно передает...

Водонагревательные котлы Thermex

Водонагревательное оборудование Thermex пользуется огромной популярностью. Это надежные установки, соответствующие современным стандартам качества и безопасности. Выбирая водонагреватель Thermex, вы инвестируете в будущее и можете быть...
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap