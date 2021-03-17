COVID-19 в Украине: госпитализировано рекордное количество пациентов

Тестирований за минувшие сутки сделали 121 144

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За прошедшие сутки 16 марта на территории украинского государства официально было подтверждено 11 833 новых случая коронавирусной пневмонии нового поколения COVID-19. В медицинские учреждения доставили 4 887 граждан страны, умерли от болезни 289 пациентов, также побороли недуг 5 467 человек. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные СНБО.

Известно, что за прошедший день самое большое число заболеваний было зарегистрировано в Киев. Тут заболело 1 121 граждан, при этом, во Львовской области заразилось 884 человек, а в Одесской — 883 граждан страны.

Также в Киеве зафиксировано наибольшее число смертей. За последние сутки погибло 25 человек.

Среди новых заболевших за последние сутки 609 детей и 388 работников медицинской сферы.

На территории Украины было сделано 121 144 тестирований. Из них методом ПЦР – 50 966, методом ИФА протестировали 22 035 человек. Также сообщается, что исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 было проведено 48 143.

За все время пандемии на территории украинского государства заболели 1 489 023 человек. Побороли недуг — 1 237 676 человек, погибли в результате болезни 28 986 больных.

Ранее сообщалось, что Moderna начала тестирование вакцины против COVID-19 у детей от шести месяцев до 12 лет. Компания намеревается первой в США получить разрешение на применение препарата американцам в этой возрастной группе.