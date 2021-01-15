Общество

Скорее всего, в этот период: российские военные готовят обострение на Донбассе

25 января может произойти обострение на Донбассе

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Уже в ближайшее время на Донбассе планируется активизация военных действий со стороны боевиков. Такая информация просочилась от российских военных, которые воевали в составе «ЛНР» и «ДНР».

В сети была слита переписка бывших российских военных, в котором один из них пишет, что якобы хотят слухи, что 25 января что-то может произойти на Донбассе. При этом он добавляет, что не знает почему именно что-то запланировано на эту дату, пишет УРА-Информ со ссылкой на блогера Necro Mancer.

«Слухам не верю. Но мало ли», — пишет россиянин.

Другой военный пишет, что это может быть привязано к погодным условиям, ведь мороз за коном позволяет действовать танкам. Он напомнил, что именно в эти даты в 2015 году российская армия пошла в наступление в районе Дебальцево.

«Если (если!) что-то будет, то, скорее всего, в этот период. Потом перерыв до мая пока земля не просохнет», — ответил российский наемник.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО боевики страдают из-за наркомании.

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