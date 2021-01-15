Общество

В Германии 10 человек умерли вскоре после вакцинации от COVID-19: что произошло

Более 10 человек скончалось в Германии после вакцинации

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Маловероятно, что 10 смертей, зарегистрированных на данный момент в Германии, которые произошли вскоре после вакцинации против коронавируса, были вызваны побочными эффектами, считают немецкие ученые, пишет УРА-Информ со ссылкой на dpa.

Речь идет о тяжелобольных, умерших не позднее, чем через четыре дня после вакцинации, — отметила Брижит Келлер-Станиславски, руководитель отдела безопасности лекарственных средств и медицинских изделий Федерального института вакцин и биомедицинских препаратов имени Минздрава Германии.

— Основываясь на наших данных, мы предполагаем, что эти пациенты умерли от своих основных заболеваний по случайному совпадению с вакцинацией, — добавила она.

Еще до того, как Европейский Союз разрешил использовать вакцину BioNTech, президент Института Роберт Кох (RKI) в Берлине, Лотар Вилер предупредил, что «люди умрут вовремя, совпадающее с вакцинацией», поскольку в вакцинации сначала будут участвовать «пожилые и пожилые люди, входящие в группу риска».

На данный момент около 842 000 человек в Германии были вакцинированы от коронавируса или 1,01 процента всего населения, из которых не менее 78 тысяч в среду. Чтобы вакцинация была эффективной, ее необходимо повторить примерно через три недели.

Ранее мы сообщали, когда украинцы получат вакцину от COVID-19.

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