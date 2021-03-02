Анджелина Джоли продала картину Черчилля за рекордную сумму

Башня мечети Кутубия была продана за 7 миллионов фунтов стерлингов

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Картина бывшего премьер-министра Великоритании Уинстона Черчилля, принадлежащая Анджелине Джоли, была продана на аукционе в Лондоне за 7 миллионов фунтов стерлингов.

Башня мечети Кутубия, расписанная в Марракеше во время Второй мировой войны, была продана анонимному покупателю. Представитель Christie’s назвал картину «самой важной работой Черчилля», пишет УРА-Информ.

Бывший премьер-министр Великобритании нарисовал ее с балкона городской виллы Тейлор после исторической конференции в Касабланке в 1943 году, на которой союзники заявили, что они примут «безоговорочную капитуляцию» нацистской Германии. На следующий день Черчилль отправил картину тогдашнему президенту США Франклину Рузвельту на его день рождения.

В 2011 году работа была выставлена ​​на аукционе в Новом Орлеане и досталась Анджелине Джоли. Хотя актриса все еще была замужем за Брэдом Питтом, также известным как заядлый коллекционер произведений искусства, пара приобрела несколько известных картин, в том числе работы Бэнкси и Нео Рауха.

Стоимость пейзажа Черчилля была почти в четыре раза выше, чем наивысшая оценка до продажи, и побила предыдущий рекорд работы бывшего премьер-министра Великобритании — Британия, которая составила чуть менее 1,8 миллиона фунтов стерлингов.

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