Человек лежит умирает от жуткой боли, а их так и нет — жители ОРДО жалуются на «скорую»

Ехать самому в больницу также не вариант

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Жители ОРДО жалуются на то, что «скорая помощь» приезжает к местным жителям с очень большим опозданием, при этом случаи бывают экстренными и нет возможности ждать.

Дончане пишут в социальных сетях, что иногда врачей приходится ждать даже более, чем два с половиной часа. При этом такие случаи происходят часто, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Ждем уже два с половиной часа! Человек лежит умирает от жуткой боли, а их так и нет. Я, конечно, понимаю, что сейчас сложная обстановка с вирусом, но не настолько же! Диспетчер сказала, мол, ожидайте, по возможности приедет машина». Вы считаете это нормально?» — пишет возмущенно местная жительница.

В тоже время многие советуют ехать на такси и не дожидаться «скорой помощи», ведь так будет в разы быстрее.

Однако участники дискуссии отмечают, что часто врачи возмущены тем, что пациенты не дождались скорую помощь.

Жители ОРДО растеряны и не знают, как поступить правильно в таком случае.

Ранее мы сообщали, что в ОРДЛО люди остались без лекарств, комиссия из РФ ищет медикаменты.