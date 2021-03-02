Страшно жить стало, и с каждым днем все страшнее — жители ОРДО о ситуации в «ДНР»

При этом они не знают куда бежать

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Все больше жителей ОРДО задумывается о том, чтобы покинуть «ДНР. Ситуация усложняется еще и тем, что многие просто физически не могут покинуть «республику».

В социальных сетях дончане пишут о том, что «республику» необходимо покидать, как можно быстрее. Такое обсуждение ведется практически каждый день, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Надо убегать и быстрее. Жаль тех, кто это не сможет сделать. Ничего хорошего в ближайшем будущем не следует ожидать. Война была не страшна почему-то. Страшно жить стало. И с каждым днем все страшнее. И нет выхода. Там мы коллаборанты, а здесь кто мы?» – пишет один из местных жителей.

Даже сторонники «республики» пишут о том, что сейчас не понятно кто враг, те кто за фронтом (Украина) или тот, кто ворует у народа, не выплачивает з/п (местные власти).

При этом местные жители жалуются, что бежать просто некуда, в РФ также ситуация не из лучших, кроме двух городов, а в Украине люди считают, что им могут впаять «срок».

Ранее мы сообщали, что в ОРДЛО люди остались без лекарств, комиссия из РФ ищет медикаменты.