Жерара Депардье обвиняют в изнасиловании и сексуальном насилии

Преступления предполагаемо произошли в 2018 году

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Прокуратура Парижа заявила во вторник, что актеру Жерару Депардье предъявлено обвинение в изнасиловании и сексуальном насилии. Преступления предполагаемо произошли в 2018 году. Адвокат актера заявил, что Депардье «категорически отрицает» это.

Первоначальные обвинения были предъявлены Жерару Депардье 16 декабря. Актера тогда не арестовывали, сообщили в прокуратуре. Французские СМИ сообщили, что обвинения касаются жалобы, поданной в августе 2018 года 22-летней актрисой и танцовщицей. Она заявила, что «она дважды подвергалась сексуальному насилию со стороны актера во время неформальной репетиции подготовленного театрального представления», пишет УРА-Информ.

Инцидент произошел в резиденции Депардье в Париже в 6-м округе Парижа 7 и 13 августа 2018 года. Прокуратура Экс-ан-Прованса начала расследование после получения уведомления, но передала его в прокуратуру Парижа. В июне 2019 года предварительное следствие было прекращено. По данным прокуратуры, следственные действия, проведенные в рамках данного производства, не позволили сформулировать обвинения, вытекающие из обвинений против Депардье.

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