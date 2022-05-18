Еврокомиссия планирует создать фонд восстановления Украины

На восстановление может пойти более десяти лет.

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Европейская комиссия планирует создать международную программу помощи для восстановления разрушенной войной Украине.

Это программа попала в 8-страничный проект Еврокомиссии. Согласно документу, реконструкция может занять даже «более десяти лет», пишет УРА-Информ со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.

Стратегический проект «Восстановление Украины» обсуждает, как можно было бы финансировать восстановление ущерба, нанесенного войной, после заключения мирного соглашения.

Согласно этому проекту, средства для Украины, поступающие от стран-членов ЕС и международных партнеров, будут «привязаны к жестким условиям, таким как борьба с коррупцией и реформы украинского правительства». «Такие реформы должны приблизить Украину к Европейскому Союзу, к которому Украина стремится»,- пишет издание.

Реконструкция будет осуществляться по принципу «строить лучше, чем было», а это означает, что новая инфраструктура и дома должны проектироваться в современном, экологически безопасном стиле.

До сих пор неясно, сколько средств потребуется на реконструкцию — известно, что ущерб от войны уже исчисляется сотнями миллиардов евро.

Инвестициям и реформам, которые Киев будет проводить в рамках программы ЕС, будут способствовать, в частности, дальнейшая интеграция украинской экономики с внутренним рынком ЕС, улучшение бизнес-среды или «постепенная адаптация» украинского права к праву ЕС.

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