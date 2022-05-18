Политика

Арестович признался, что Украина освободит оккупированные территории вооруженным путем

Советник главы Офиса президента Украины сделал важное заявление.

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Украина обязательно освободит все оккупированные территории. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

В эфире программы Фейгин Live советник главы ОП обратился к жителям оккупированных территорий. Он отметил, что Украина просто так их не оставит и обязательно их освободит. При этом, Арестович добавил, что страна сделает это именно военным путем, пишет УРА-Информ.

“Мы вас освободим вооруженным путем. Деоккупируем. С вашей головы не упадет ни один волос, ну, кроме случайностей, которые могут быть. Мы знаем, как вышибить войска, не штурмуя непосредственно Херсон, Мелитополь и так далее”, – сказал Арестович.

Он также добавил, что Кабмин разрабатывает некоторый план, как действовать и жить жителям временно оккупированных территорий. В ближайшее время эти рекомендации и правила должны будут опубликованы.

Ранее мы сообщали, что РФ удерживает украинцев в спецлагерях.

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