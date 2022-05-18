Кабмин приостанавливает регулирование цен на топливо: министр экономики сообщила, что это означает

Стало известно о том, что Кабинет Министров решил по-своему распорядиться на топливо для машин. Если ранее цены на бензин были «заморожены», то сейчас они уже будут зависеть напрямую от поставщика, а также продавца.

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Об этой информации сообщили в телеграм-канале «Киев Реальный», передает «УРА-Информ».

«Министр экономики Украины Юлия Свириденко сказала, что Кабинет министров принял решение о приостановлении государственного регулирования цен на топливо. Благодаря этому, как она утверждает, рынок будет наполняться и, соответствующим образом, будет удовлетворяться спрос украинцев», – сказано в сообщении.

Так же отмечается, что при вышеупомянутом раскладе цены на бензин не будут превышать 52 гривен за литр. С дизелем все несколько плачевнее – 58 гривен за литр. На этом фоне стоит упомянуть, что из-за подорожания бензина в некоторых областях уже ввели повышенные цены на услуги общественного транспорта. Так, например, в родном городе Зеленского, Кривом Роге, цена проезда в маршрутках увеличилась с 8 до 10 гривен.

Напомним, цена биткоина снова может рухнуть: эксперты сообщили, на сколько монета подешевеет.