Украинцам скоро могут урезать пенсии: Минфин предоставил печальные известия

Пенсионеры Украины в скором времени, возможно, столкнутся с неприятными последствиями широкомасштабной войны РФ против нашего государства. Министр финансов Украинского государства Сергей Марченко сказал, что, если конфликт не завершится в ближайшие недели, не только пенсии, но и другие выплаты придется сокращать.

Время чтения: 33 Секунд

Об этой информации сообщили «ФАКТЫ», передает «УРА-Информ».

В самом начале министр отметил, что из-за войны ВВП в нашем государстве будет сокращен на более, чем 40%. Это и станет причиной того, что пенсии будут сокращены в соответствующей степени.

К сожалению, власти вынуждены будут не только сократить пенсии, но и другие социальные выплаты: пособия, алименты, соцпомощь и т.д. К сожалению, на этом фоне Марченко не сообщил, что и на сколько будут сокращать.

Тем не менее, министр предупредил, что пока у властей есть методы по регулированию выплат. Впрочем, он предупредил, что, если война продлится 3-4 месяца, то «болезненные» меры придется все-таки применить.

Напомним, Россия готовится к сдаче Крыма – Арестович.